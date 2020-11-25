Москва, , 09:54 — REGNUM Приобретать посуду нужно только в специализированных магазинах. Главное, на что нужно обратить внимание, — это её безопасность. Такие советы дал 25 ноября Роспотребнадзор.

Читайте: В подмосковных школах избавятся от алюминиевой посуды

Перед покупкой стоит проверить упаковку или этикетку посуды. На ней должна быть нанесена специальная маркировка — знак соответствия РСТ. Также можно попросить продавца показать декларацию о соответствии качества посуды.

А также: Посуда с тефлоновым покрытием может вызвать рак — ученые

Посуда изготавливается из разных материалов (эмалированная, чугунная, алюминиевая, с антипригарным покрытием и т. д.), поэтому на товаре должны быть сведения о правилах её эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.

Читайте также: В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду