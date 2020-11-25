Цюрих, Швейцария, , 09:44 — REGNUM Уже 8 декабря 2020 года игра Farming Simulator 19 получит бесплатное обновление Precision Farming («Точное земледелие»). Об этом сообщалось 24 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

В «Точном земледелии» геймерам отроется множество новых возможностей для работы с почвой. Разработчики отмечают, что работа над этим обновлением будет вестись в течение следующих двух лет — оно будет регулярно получать новый контент и исправления.

Напомним, Farming Simulator 19 — это симулятор различной фермерской деятельности, разработанный студией Giants Software. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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