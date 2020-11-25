Лос-Анджелес, США, , 09:29 — REGNUM Уже 1 декабря 2020 года в «королевской битве» Apex Legends стартует событие под названием «Головечеринка». Об этом разработчики игры сообщили 24 ноября на официальном сайте проекта.

В ходе проведения «Головечеринки» геймеры получат доступ к эксклюзивным скидкам, новым обликам для персонажей и временному режиму «Зимний экспресс». В нём игроки будут бороться за контроль над движущимся поездом.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер, разработанный студией Respawn Entertainment. Его релиз состоялся в 2019 году.

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