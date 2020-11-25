Москва, , 09:04 — REGNUM Московские парки приглашают всех желающих отпраздновать День матери. В этом году в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия пройдут онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

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На страницах парков Москвы в соцсетях с 26 по 29 ноября пройдут онлайн-выставки, конкурс фотографий о матерях, мастер-классы по изготовлению подарков, сувениров и конкурсы.

Всем желающим помогут придумать творческие подарки ко Дню матери и поздравления к празднику. Участие в мероприятиях бесплатное, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, День матери празднуют каждый год в последнее воскресенье ноября. В 2020 году этот праздник выпадает на 29 ноября.

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