Манагуа , , 01:37 — REGNUM Ущерб, нанесенный Никарагуа тропическими ураганами «Йота» и «Эта», составил не менее $742,6 млн. Об этом говорится в докладе властей страны, сообщает издание La Voz del Sandinismo.

Документ был представлен главой никарагуанского МИД Денисом Монкадой и министром финансов республики Иваном Акостой. В докладе утверждается, что материальный ущерб от природных катаклизмов в стране достиг $617,4 млн.

Кроме того, экономические потери от ураганов Никарагуа составили $121 млн. Еще $4 млн выделены в качестве помощи пострадавшим. Отмечается, что это сумма не является окончательной.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Никарагуа объявили, что из-за последствий тропического урагана «Йота» погибли по меньшей мере 16 жителей страны.

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