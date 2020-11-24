Париж, , 23:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телеобращении к нации, что вакцинация от COVID-19 в стране начнется «в конце декабря — начале января», 24 ноября сообщает Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Мы собираемся организовать быструю и массовую кампанию по вакцинации» , — сообщил Макрон.

Макрон отметил, что первыми вакцину получат «наиболее уязвимые группы населения», в том числе пожилые люди.

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