Париж, 24 ноября 2020, 23:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телеобращении к нации, что вакцинация от COVID-19 в стране начнется «в конце декабря — начале января», 24 ноября сообщает Agence France-Presse.
Макрон отметил, что первыми вакцину получат «наиболее уязвимые группы населения», в том числе пожилые люди.
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