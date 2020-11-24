Вашингтон, , 22:37 — REGNUM В ООН обсуждают предложение президента России Владимира Путина о предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил на брифинге 24 ноября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы продолжаем вести обсуждения и рассматриваем это предложение», — сказал он.

Напомним, в сентябре Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам Всемирной организации.

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