Квебек, Канада, , 15:25 — REGNUM Автор серии игр Dragon Age Майк Лэйдлоу объявил об основании своей собственной студии по разработке видеоигр. Она будет называться Yellow Brick Games, сообщило издание Eurogamer 23 ноября.

Известно, что Лэйдлоу займёт пост креативного директора Yellow Brick Games. Наравне с ним её возглавят и другие «ветераны» игровой индустрии из различных студий: Ubisoft, BioWare, EA и Activision.

Напомним, Dragon Age — это популярная серия ролевых игр от канадской студии BioWare. Первая часть франшизы вышла в 2009 году.

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