Дзержинск, Нижегородская область, , 13:13 — REGNUM Администрация города Дзержинска в Нижегородской области планирует снести «Стелу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». На это из городского бюджета выделено 1,7 миллионов рублей. Об этом пишут нижегородские СМИ со ссылкой на сайт госзакупок сегодня 24 ноября.

Снос

Памятник находится на улице Лермонтова. Его пытаются убрать с 2015 году «из-за его неудовлетворительного состояния», — сообщает Newsroom24.

Издание пишет, что «заказчиком работ выступает городская администрация, максимальная цена контракта — 1,7 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет».

Администрация города пока никак не комментирует ситуацию.

Вчера администрация города в социальной сети подвела итоги голосования по выбору места установки скульптуры «Трудовая слава города». В опросе участвовали 400 человек.