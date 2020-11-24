Ашхабад, , 13:08 — REGNUM Власти Туркмении запретили гражданам республики старше 50 лет перемещаться между городами и регионами, сообщает агентство «Ориент».

Отмечается, что эти меры вводятся для предотвращения ввоза и распространения инфекционных заболеваний. «В Туркмении принимаются меры упорядочивания нецелевого передвижение граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводятся ограничения на командировки для сотрудников старше 50 лет. По официальным данным, в Туркмении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Вместе с тем в республике действует масочный режим и другие ограничительные мероприятия.