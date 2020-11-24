Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Сейчас коронавирусная инфекция распространяется в Швеции с новой силой, в то время как правительство страны пытается купировать последствия кризиса новыми ограничениями и запретами. В своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Анна Меллин тоже дала совет шведскому населению, а именно: забыть о праздновании Рождества.

«Я бы выразилась так: забудьте о Рождестве. Во всяком случае, о таком Рождестве, которое вы привыкли встречать раньше. То, что действующие ограничения позволят огромным толпам находиться в тесных гостиных возле рождественских фуршетов, кажется просто нереальным», — отметила Меллин.

Журналистка отметила, что собраться в большой компании не позволят такие ограничения, как соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более восьми человек, а также правила, устанавливаемые лично премьер-министром страны, которые делают празднование Рождества «очень сложным или практически невозможным».

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