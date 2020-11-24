Севастополь, , 12:47 — REGNUM В Севастополе за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликованы пресс-службой правительства города 24 ноября.

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»По состоянию на утро 24 ноября зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 21 пациент госпитализирован в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки в статистику смертности включены ещё четыре пациента, возраст умерших — 56, 61, 73 и 83 года. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 83 пациента.

С начала пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 3980 человек, выздоровели 3375 человек, скончались 106 пациентов.

На 24 ноября в стационарах Севастополя находятся 242 пациента с диагнозом COVID-19, ещё 44 человека находятся в «Изумруде», амбулаторное лечение получает 231 пациент.

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