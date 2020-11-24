Москва, , 12:42 — REGNUM В Москве вызов газовиков в девятиэтажный жилой дом на Малой Тульской оказался ложным. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

"Бригаду «Мосгаза» встретила хозяйка квартиры, которая уточнила, что «хлопок на самом деле был в телепередаче», — цитирует информацию пресс-службы ТАСС.

Специалисты проверили приборы — они целы и нарушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве поступила информация в экстренные службы о взрыве газа в жилом доме.

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