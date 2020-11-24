Казань, , 12:57 — REGNUM В Татарии 17 классов в 10 школах из-за острых респираторных вирусных инфекций закрыли на карантин. Об этом 24 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского минобразования.

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По причине простудных заболеваний на самоизоляцию отправлены 12 классов в семи школах Казани, один класс — в Агрызском районе, четыре класса — в двух школах Менделеевского района. Всего на карантине находятся 371 учащийся.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по информации на 26 октября на карантине из-за ОРВИ находились 1 044 ученика из 40 классов.

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