Джакарта, 24 ноября 2020, 12:37 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 4192 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
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По состоянию на 24 ноября 2020 года, в Индонезии выявлено 506 302 носителей SARS-CoV-2.
Кроме того, в период с 23 по 24 ноября 2020 года в Индонезии скончались 109 пациентов с COVID-19. Таким образом, эпидемия унесла жизни 16 111 человек в Индонезии.
Согласно этим данным, в настоящее время в стране насчитывается 64 878 активных случаев.
Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус подтвердили у мэра города Чиребон на острове Ява.
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