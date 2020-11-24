Джакарта, , 12:37 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 4192 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Взятие анализа на коронавирус. Индонезия Sumbarprov.go.id

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По состоянию на 24 ноября 2020 года, в Индонезии выявлено 506 302 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, в период с 23 по 24 ноября 2020 года в Индонезии скончались 109 пациентов с COVID-19. Таким образом, эпидемия унесла жизни 16 111 человек в Индонезии.

Согласно этим данным, в настоящее время в стране насчитывается 64 878 активных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус подтвердили у мэра города Чиребон на острове Ява.

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