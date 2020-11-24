Лондон, , 12:39 — REGNUM Глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён включена в список «100 женщин 2020 года» по версии телевещательной компании BBC.

Известно, что Чон Ын Гён стала единственной представительницей Южной Кореи, включенной в данный список.

В список также вошли: премьер-министр Финляндии Санна Марин, актриса Мишель Йео, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета Сара Гилберт, студенческий активист и политик из Гонконга Агнес Чоу.

Напомним, что в сентябре текущего года американский журнал Time включил главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён и режиссёра Пон Джун Хо в список «Ста самых влиятельных людей мира».

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