Каракас, , 07:26 — REGNUM В Венесуэле за сутки было выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а в общее число инфицированных в республике с начала пандемии достигло 100 143. Об этом 23 ноября сообщает агентство Prensa Latina.

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По данным, которые сообщает министр связи Венесуэлы Фредди Наньес, самый высокий уровень заболеваемости выявлен в штатах Яракуй (80), Миранда (46), Сулия (36), Тачира (33) и Лара (20). 22 случая оказались завезены венесуэльскими мигрантами, репатриированными из Колумбии.

В республике за сутки умерли два пациента с диагнозом COVID-19, а всего с начала пандемии скончались 873 человека с коронавирусом. Справились с заболеванием 94 985 человек. Госпитализированными в медучреждениях республики остаются 4285 человек.

Издание отмечает, что в Венесуэле уровень смертности составляет менее одного процента, что является одним из самых низких показателей в регионе Северной и Южной Америки, а также в мировом масштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, более десяти млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» рассчитывает получить Венесуэла.

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