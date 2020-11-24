Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев проинспектировал стройки социальных объектов на Шикотане и высказал ряд замечаний. Они касаются запоздалого выхода на стройплощадки, затягивания с оформлением разрешительных документов со стороны муниципалитета и подрядчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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«Все объекты курильчане очень ждут. И строители должны осознавать свою ответственность. Мы понимаем, что строить на Курилах сложнее, чем где-либо, в связи с удаленностью островов. Но это не должно быть причиной срыва сроков и тем более сказываться на качестве объектов», — подчеркнул Олонцев.

В селе Головнино с опережением графика строят школу-детский сад, которая рассчитана на 60 школьников и 40 воспитанников. Сообщается, что на объекте завершено возведение стен и колонн технического этажа. Полностью новое здание должны сдать в мае 2023 года.

В Малокурильском завершается строительство дома культуры, который рассчитан на 300 посетителей. В селе Крабозаводское на финальной стадии возведение общественной бани.

В Малокурильском из-за плохого качества дорожного полотна сдача работ по ремонту улиц Советской и Терешкова перенесена на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка Сахалинской области, и Курильским островам в частности, оказывается из федерального бюджета в больших объёмах, чем может показаться на первый взгляд. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.