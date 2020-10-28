Москва, , 11:43 — REGNUM Поддержка Сахалинской области, и Курильским островам в частности, оказывается из федерального бюджета в больших объёмах, чем может показаться на первый взгляд. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева Андрей Шапран © ИА REGNU8

«По Курилам у нас есть программа. Да, действительно, может быть, она в небольших объёмах финансируется, но Сахалин — один из самых бюджетоустойчивых и сильных по бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», — заявил Силуанов.

«Кроме того, большая часть той ренты, которая производится по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», забирается в федеральный бюджет — 75%. Но и возвращается затем 25% на Сахалин через мероприятия в виде инвестиционных проектов, инфраструктурных проектов», — указал он.

В том числе оказывается поддержка Сахалину и Курилам, в частности через Фонд Дальнего Востока, который также пополняется за счёт бюджетных средств.

«Здесь ресурсов гораздо больше направляется из федерального бюджета, через средства одной программы», — подчеркнул министр.