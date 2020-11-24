Москва, , 02:17 — REGNUM Избавить родителей от необходимости собирать некоторые справки для получения «детских» выплат предложили в Минэкономразвития России. Об этом 24 ноября пишут «Известия».

Необходимые поправки предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В министерстве полагают, что процедура назначения выплат упростится, когда граждане будут лишь предоставлять нужную информацию, а её проверкой заниматься местные органы власти.

«Реализация проекта федерального закона позволит гражданам избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг», — объяснили в Минэкономразвития.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 ноября 2020 года в России вступил в силу упрощенный порядок получения пособий малообеспеченными семьями на детей от трёх до семи лет.

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