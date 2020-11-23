Подгорица, , 16:20 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории присоединился к европейской акции и проводит дни бесплатного тестирования с ВИЧ и гепатит В и С. Сдать анализ можно анонимно и бесплатно с 23 по 27 ноября.

Как отмечает RTCG, в стране живет около 400 человек с ВИЧ-инфекцией, только за 2019 год было выявлено 26 новых случаев ВИЧ/СПИДа. Также в 2019 году было зарегистрировано 4 смерти от СПИДа, всего в стране умерло от СПИДа 56 человек.

90% всех инфицированных — это мужчины.