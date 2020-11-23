Самара, , 14:59 — REGNUM Инфекционный госпиталь начал работу с сегодняшнего дня, 23 ноября, в Большеглушицкой центральной районной больнице Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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В госпитале подготовлено 70 инфекционных коек. В нем будет оказываться помощь пациентам из Большечерниговского, Большеглушицкого, а также Пестравского районов области.

Отметается, что помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями будет оказываться в полном объёме в Пестравской и Большечерниговской больницах. Специалисты уже отработали все вопросы маршрутизации пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, согласно данным на 19 ноября в Самарской области было развернуто до 6617 инфекционных коек.

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