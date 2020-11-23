Москва, , 14:13 — REGNUM Под словом «оптимизация» в России часто подразумевается «сокращение» (штата, бюджета и т.д.). К сожалению, кризис на фоне пандемии коронавируса означает пересмотр многих систем, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Но важно делать это аккуратно, сохраняя лучшие наработки. Так, ученые России сейчас обеспокоены словами премьера о Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ). Предполагается, что он войдет в Российский научный фонд (РНФ).

Этот процесс напоминает то, как в 2016 сам РФФИ поглотил Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). То есть в 2015 году у ученых была возможность подавать грантовые заявки в три фонда.

У каждого фонда был известный брэнд. международные программы, договоры с региональными властями и зарубежными организациями. А теперь останется только один РНФ, заточенный на большие коллективные проекты.

Чем больше грантовых программ, тем больше возможностей для развития науки. Поэтому важно сделать процесс оптимизации прозрачным и учесть мнение ученого сообщества», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 ноября на совещании с вице-премьерами заявил, что восемь институтов развития будут ликвидированы.

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