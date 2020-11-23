Салехард, , 12:37 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружено ещё 194 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны в регионе выявили 24 966 заразившихся. Из них 16 897 уже выздоровели.

1674 гражданина находятся в больницах с внебольничным пневмониями и COVID-19. 54 находятся в тяжёлом состоянии, а один — в крайне тяжёлом. 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

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