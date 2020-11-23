Петрозаводск, , 12:16 — REGNUM В Республике Карелия вводятся новые ограничения из-за продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом. Учащихся 4−8-х и десятых классов оставят на «дистанционке» до конца четверти, а пенсионерам запретили пользоваться общественным транспортом. Об этом 23 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Напомним, Республика Карелия стала лидером в Северо-Западном федеральном округе по темпам прироста новых случаев заражения коронавирусом с 14 по 20 ноября. За неделю число зараженных выросло на 23% — с 9244 до 11 410 человек, то есть на 2166 человек. Кроме того, в регионе несколько дней подряд регистрируются новые летальные случаи от COVID-19, большинство жертв вируса — люди пожилого возраста.

Как уточнил Артур Парфенчиков, поскольку в числе инфицированных много детей, дистанционное обучение для школьников четвертых-восьмых и десятых классов продлевается до конца второй четверти.

«Несмотря на то, что дети, как правило, переносят коронавирус более легко, они могут инфицировать педагогов, а также своих близких, в том числе людей старшего поколения», — пояснил глава региона.

Также в республике до 15 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, публичных, корпоративных и других. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования.

«При этом мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением всех противоэпидемических требований», — пояснил губернатор.

Кроме того, в Карелии вводятся дополнительные ограничения для граждан старше 65 лет. Отныне им запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью или поездки работающих пенсионеров на работу, если организовать для них удаленную работу организовать невозможно.

Артур Парфенчиков отметил, что продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости пенсионерам могут доставить волонтеры. Заявки принимаются по телефону: 8−800−200−34−11.

«Работающие пенсионеры из категории 65+ на время самоизоляции могут оформить больничный лист», — напомнил глава республики.

По новым требованиям работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы.

«Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом», — заключил Парфенчиков.

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