Москва, , 11:14 — REGNUM Перевод в цифровой формат государственных услуг и административных процедур продолжает российское правительство. В ближайшее время будет расширен перечень онлайн-сервисов для «одного окна», заявил премьер-министр Михаил Мишустин 23 ноября на совещании с вице-премьерами.

«Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортёры смогут получить в «одном окне». Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что пока информационную систему тестируют, но уже в скором времени откроют для публичного доступа.

Новые сервисы помогут найти зарубежных покупателей, сформировать аналитические отчёты о структуре и направлениях экспорта, запросить государственную поддержку, например, в виде субсидии на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.

На первом этапе электронные запросы можно будет оформить по шести видам государственных услуг и процедур. Для малого и среднего бизнеса это сократит бумажный документооборот с рядом ведомств, пояснил премьер-министр.

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