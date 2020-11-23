Чебоксары, , 11:08 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев простудился и ушёл на дистанционный режим работы. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, 24 ноября он планирует сдать повторный тест. Об этом он сообщил на своей странице «Инстаграмме».

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Руководитель республики проинформировал, что он работает дистанционно, так как «чуть-чуть захворал».

«Простудился и последние несколько дней работал дистанционно. На прошлой неделе сдавал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Сегодня тест повторю, но в результате уверен: просто сезонная простуда. Несмотря на это, предпочёл остаться дома, чтобы не подвергать риску людей, которые работают рядом со мной», — сказал Олег Николаев.

Он также призвал жителей республики «ровно к тому же» в случае появления симптомов ОРВИ. Глава региона подчеркнул, что «если каждый будет дисциплинированно соблюдать уже введенные меры безопасности и ограничения, то ситуация с коронавирусом останется управляемой».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября совещание в правительстве прошло в онлайн-режиме. Глава Чувашии Олег Николаев, который работает из дома, пояснил, что, «к сожалению, захворал чуть-чуть», пояснив, что «был сильный насморк, пока ещё долечиваюсь, чтобы завтра (24 ноября) уже наверняка быть здоровым и выехать в командировку».

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