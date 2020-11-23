Уфа, , 11:03 — REGNUM Более 450 человек получили бесплатные наборы лекарств для лечения COVID-19 на дому в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По его словам, на текущий момент бесплатные лекарства за счет федерального бюджета получили 345 человек, еще 111 наборов были выданы за счет бюджета республики. Медработники поликлиник по месту жительства контролируют прием пациентами этих препаратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 ноября в Башкирии начали доставлять бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому.

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