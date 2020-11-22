Анкара, , 20:22 — REGNUM Свыше 6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории Турции за минувшие сутки. Об этом 22 ноября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 6017 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 446 822.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 139 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 12 358.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 374 637 человек вылечились от нового заболевания. Днем ранее в Турции за сутки было выявлено свыше 5,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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