Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвердили ещё 313 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 22 ноября. Накануне сообщалось о 312 носителях инфекции.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 44 городов и районов региона. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Ростове-на-Дону (122), Таганроге (12), Новочеркасске (11) и Неклиновском районе (11). Около четверти заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 3,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 37 тыс. 459 человек.