Минск, , 11:32 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1564 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в стране составило 123 999.

103 848 пациентов выздоровели и были выписаны (1735 за сутки), 1096 (семь за сутки) — умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

По состоянию на 22 ноября в стране проведено 3 074 066 теста на SARS-CoV-2, 32 682 из которых провели за прошедшие сутки.