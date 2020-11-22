Афины , , 01:56 — REGNUM В Греции за сутки умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 108 человек, сообщает пресс-служба греческой национальной организации здравоохранения.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Греции выросло до 1527. Ведомство также отмечает, что за 21 ноября в стране выявили 2311 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Греции выявили 90 121 зараженного коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 ноября в Греции действует жесткий общенациональный карантин в связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом. Его ввели до 30 ноября, однако греческие власти не исключают его дальнейшего продления из-за высокой заболеваемости COVID-19.