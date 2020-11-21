Курск, , 16:20 — REGNUM В Курской области по состоянию на 21 ноября зарегистрировано 169 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 687 пациентов, в том числе 282 — за последние сутки.

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