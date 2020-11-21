Ереван, , 15:54 — REGNUM В Армении за минувшие сутки выявили 1589 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 21 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Таким образом по состоянию на утром 21 ноября в Армении зарегистрировано 120 459 случаев инфицирования коронавирусом. 80 069 инфицированных вылечились (1726 человек за сутки), 1839 инфицированных (28 человек за сутки) скончались.

Лечение в данный момент получают 38 082 пациента. Кроме того, в минувшие сутки зарегистрировали шесть смертей пациентов, ранее переболевших COVID-19, однако умерших от другой болезни. В республике зарегистрировано 469 подобных летальных исхода.