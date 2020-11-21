Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё 20 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 ноября.

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 53 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 года до 78 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 1 тыс. 171 летальный исход среди пациентов с COVID-19.

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