Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 822 случая инфицирования коронавирусной инфекцией с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, сообщили 21 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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Еще у 154 пациентов с симптомами инфицирования коронавирусом тест на SARS-CoV-2 дал отрицательный результат.

За сутки было зарегистрировано восемь летальных исходов. От осложнений коронавирусной болезни скончались семь пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и один — с отрицательным.

10 838 инфицированных на текущий момент получают лечение, 511 из них — дети. 3127 лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 7711 человек лечатся амбулаторно.

224 пациента, больные COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, 24 — в критическом, 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период эпидемии COVID-19 в Казахстане было зарегистрировано 124 710 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, 1977 из них скончались. Кроме того, с 1 августа по 21 ноября 2020 года в республике выявили 41 002 пациента с симптомами COVID-19, результат теста на SARS-CoV-2 у которых оказался отрицательным. Смертность среди данных пациентов с 1 августа по 21 ноября 2020 года составила 425 случаев.