Бишкек, , 09:18 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 447 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 21 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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В период пандемии в республике выявили 69 149 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 60 294 инфицированных выздоровели (505 — за сутки), 1227 — скончались (четыре человека за сутки).

На текущий момент в стационарах медицинских учреждений находятся 3074 инфицированных, амбулаторно лечение получают 3819 человек.

Вместе с тем за сутки зарегистрировали девятнадцать случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников. Семь медицинских работников были выписаны из медицинских учреждений по факту выздоровления. За период эпидемии в Киргизии коронавирусом по официальным данным заразились 3806 медицинских работника, 3532 из которых — выздоровели.

За минувшие сутки в республике провели 3322 теста на коронавирус методом ПЦР.