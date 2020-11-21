Киев, , 08:11 — REGNUM В Министерстве здравоохранения Украины в будущем готовы рассмотреть норму относительно ограничения количества посетителей храма из расчета на квадратный метр площади строения.

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Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), сообщает 20 ноября пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что данная норма действовала в стране ранее. В свою очередь глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил в преддверии грядущих религиозных праздников необходимость свести к минимуму количество заражений коронавирусом.

По словам премьер-министра Украины приближаются важные зимние праздники — Ханука, Рождество Христово, празднование памяти святого Николая, Крещение и тому подобные праздники. Шмыгаль отметил, что в период религиозных праздников может возникать большое скопление людей.

«Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране могут потребовать ужесточения карантина в случае суточного прироста числа инфицированных в тридцать тысяч человек.

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