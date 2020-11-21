Москва, , 04:46 — REGNUM Направленные в Нагорный Карабах миротворцы из России полностью завершили развёртывание к вечеру 20 ноября, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», — сказал глава Минобороны.

Всего с 10 ноября российскими специалистами совершено 250 вылетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники. В Нагорном Карабахе развёрнуты 23 наблюдательных поста.

Напомним, по условиям принятого в Москве заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, безопасность на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут поддерживать только российские миротворцы.

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