Монреаль, Канада, , 03:24 — REGNUM Разработчики ассимметричной многопользовательской игры Dead by Daylight планируют в рамках тестирования отключить важную механику. Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Речь идёт о механике Bloodlust («Жажда крови»). Behaviour Interactive планирует отключить её в период с 20 по 23 ноября 2020 года, причём не на тестовых, а на основных серверах. Отмечается, что она будет отключена на всех без исключениях платформах. Разработчики отметили, что они проведут этот тест «исключительно для сбора данных».

Bloodlust является одной из ключевых механик Dead by Daylight. Она позволяет геймерам-убийцам быстро догонять выживающих. Когда маньяк преследует жертву, Bloodlust автоматически активируется до того момента, пока он находится от цели на определённом расстоянии и видит её. В ассиметричных многопользовательских играх один участник обычно противостоит команде других игроков.

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