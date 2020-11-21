Торонто, Канада, , 02:55 — REGNUM Карантин будет введен с 23 ноября в канадском городе Торонто из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил глава провинции Онтарио, в которой находится мегаполис, Даг Форд в ходе пресс-конференции.

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Под ограничения также попадет граничащий с Торонто регион Пил. Согласно решению властей на этих территориях закроют спортивные и развлекательные центры, а также салоны красоты и парикмахерские.

Предприятиям общепита будет разрешено продавать еду навынос, но запрещено обслуживать клиентов в помещениях. Жители не смогут собираться в группы более 10 человек. Также ограничено количество участников религиозных мероприятий, свадеб и похорон. За нарушение запретов предусмотрен штраф в размере 750 канадских долларов ($575).

Этот режим продлится 28 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил сограждан сплотиться и сделать все возможное для борьбы с коронавирусом.

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