Берлин, , 00:42 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Германии стабилизировалась благодаря введению локдауна, заявил представитель германского правительства Штеффен Зайберт в ходе пресс-конференции.

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При этом по его словам, карантин стал первым шагом к улучшению, но говорить об спаде заболеваемости преждевременно.

Зайберт отметил, что количество ежедневно выявляемых случаев заражения все еще остаются высокими и необходимо добиваться показателя в 50 новых пациентов на 100 тысяч жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября, по информации минздрава Германии, в стране за сутки зафиксировали 23 648 фактов инфицирования SARS-CoV-2, а с начала пандемии в ФРГ зарегистрировали 879 564 носителей этого вируса.

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