Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Карелия стала лидером в Северо-Западном федеральном округе по темпам прироста случаев заражения коронавирусом с 14 по 20 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, по всему Северо-Западу за неделю выявили 29 067 новых случаев, причем рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах. Львиная доля пришлась на Петербург — плюс 14 886 случаев. Кроме того, по сравнению с началом недели, прирост в Петербурге составил 19%, сейчас в городе зафиксировали 92 794 зараженных.

Однако самый существенный прирост в процентном соотношении в округе зафиксирован в Карелии, где число зараженных выросло за неделю на 23% — с 9244 до 11 410 человек.

В Вологодской, Новгородской, Калининградской областях число зараженных выросло на 13% за неделю, в Псковской области и Коми — на 12%, в Ленобласти и Ненецком автономном округе — на 10%, следом идет Архангельская область — рост на 9%.

Лучше всего ситуация складывается в Мурманской области, где за неделю прирост случаев заражения составил только 8%, или 1818 случаев.

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