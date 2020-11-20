Магас, , 15:40 — REGNUM В Ингушетии численность носителей коронавируса достигла 8696 человек. За прошедшие сутки их число увеличилось еще на 73 заразившихся. В настоящее время в госпиталях лечатся 464 жителя республики. Почти половина из них — 194 человека — в возрасте 65 лет и старше, сообщили 20 ноября в минздраве региона.

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Состояние 40 пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выздоровело почти вдвое больше пациентов, чем выявлено новых случаев заражения — 145. Общее число выздоровевших и выписанных из-под наблюдения врачей достигло 7324 человек.

Скончались в Ингушетии за все время пандемии 104 жителя.

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