Москва, , 14:57 — REGNUM Опасность заразиться коронавирусом нового типа в России выше всего в Воронеже и Перми. Таковы итоги исследования «СберИндекса», сообщает 20 ноября РБК.

В масштабном исследовании, посвящённом экономике России в условиях второй волны коронавируса, учтены динамика ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие показатели.

Для определения риска заражения авторы исследования использовали сервис симптом-чекер. Это инструмент для сопоставления симптомов с типичной картиной заболевания COVID-19.

Так, Пермь и Воронеж на 15% опережают другие крупные города по риску заразиться коронавирусом. В Иркутске и Новосибирске вероятность заражения на 7% выше среднего уровня, которому соответствуют такие города как Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Омск и Саратов.

Самые безопасные по данным «СберИндекса» города — это Москва, Краснодар и Нижний Новгород. В Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке и Санкт-Петербурге риски заражения меньше, чем в среднем по стране.