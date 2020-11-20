Белгород, , 14:39 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса отмечен 20 ноября в Белгородской области — 168 человек, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 44 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом в Белгородской области подтверждено 14 тыс. 539 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 10 942 человек. Федеральный оперативный штаб 20 ноября включил в летальную статистику одного пациента (всего 72), по данным регионального — смертей не зарегистрировано (всего от осложнений скончались 83 человека).

В стационарах находятся 845 пациентов, в том числе 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении 2669 человек.