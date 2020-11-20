Волгоград, , 14:27 — REGNUM Ещё 235 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 20 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три случая превышает «рекорд» предыдущих суток. Выписаны после лечения 339 человек, скончались четыре пациента.

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Всего в регионе выявили 24 тыс. 783 носителя инфекции Завершили лечение выздоровлением 23 тыс. 573 человека. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончались четыре пациента, таким образом, в регионе зарегистрировано 268 смертельных случаев.

В стационарах находятся 5681 взрослый и 44 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 942 пациента.