Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирске хотят повысить стоимость проезда в метрополитене. Это следует из документа, опубликованного на сайте «Электронная демократия», передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку», — говорится в тексте проекта постановления, подготовленного департаментом по тарифам Новосибирской области.

В настоящее время проезд в новосибирском метро стоит 25 рублей.

Обсуждение законопроекта завершится 25 ноября. После чего документ будет направлен на подпись губернатору региона.