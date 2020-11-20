Кызыл, , 12:36 — REGNUM В Туве для регулирования численности волков укомплектованы и действуют 114 бригад охотников-волчатников, имеющих разрешение на добычу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, за прошедшую недели они добыли семь особей на территории пяти районов.

В состав бригад входят более семисот охотников. Для них охотинспектора и профессиональные волчатники проводят семинары, а также инструктажи по добыче хищников.

«По результатам зимнего-маршрутного учета в 2020 году численность волков на территории республики составила 1428 особей. Чтобы популяция сокращалась, необходимо ежегодно изымать не менее 600 волков в течение 3−4 лет», — добавили в Минприроды.

Всего с начала года охотники добыли на территории Тувы 331 волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве рекомендовали местным пастухам выходить на выпас с огнестрельным оружием, хлопушками и петардами для защиты стад от хищников. Отмечается, что с наступлением холодов жители всё чаще начали встречать волков.

Читайте также: Жителям Тувы рекомендовали пасти стада с оружием в руках