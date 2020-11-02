Кызыл, , 09:23 — REGNUM С наступлением холодов в Туве всё чаще появляются тревожные сообщения от жителей о появлении волков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды республики, это связано с тем, что подрастающие волчата начинают учиться охоте, что может привести к нападениям на домашний скот.

В связи с этим в ведомстве выпустили рекомендации на русском и тувинском языках о том, как защитить домашних животных. Так, жителям рекомендовано завести двух-трёх собак пастушьей породы и выходить на выпас с огнестрельным оружием или хотя бы с макетом ружья. Кроме того, периодически нужно применять в полях хлопушки и петарды.

«Борьба с волком может быть эффективной только, если она скоординирована и целенаправлена на конкретную популяцию (стаю) волков (особенно матерых) и всеми соседними животноводами сообща. Привлечение авиации и снегоходов решает «проблему хищника» лишь на короткое время», — говорится в памятке.

Как сообщало ИА REGNUM, волки являются большой проблемой для местных животноводов. Так, в 2019 году хищники задавили более 2,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Ущерб сельскому хозяйству региона оценивается в 38 млн рублей.

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